Členové zločinecké bandy z Ostravska měli propracovanou tajnou komunikaci i řízení a „hlavoun“ skupiny se dlouhé měsíce skrýval po celé Evropě.
„Dobře znali postupy policejní práce, nebylo to snadné,“ řekl vedoucí krajské hospodářské kriminálky Ondřej Vaněk. Do akce šly stovky policistů a celníků.
Skupina měla v hernách a restauracích přes 200 automatů, dalších 170 bylo ve skladech. „Měli fungovat organizovaně, měli jasně rozdělené role,“ podotkl kriminalista Vaněk.
Prachy „prali“ v Chorvatsku
Členové gangu (25 až 68 let), 13 mužů a dvě ženy, pocházejí z Moravskoslezského a Zlínského kraje. Z nelegálního hazardu jim plynuly miliony. Peníze měli „prát“ v Chorvatsku, kde ve spolupráci s tamními úřady proběhly další domovní prohlídky.
Policisté s celníky zadrželi gang, který provozoval nelegální hazard. (červen 2026) PČR a Celní úřad
„Dosud bylo zajištěno přes osm milionů korun pocházejících z nelegálního hazardu a také nemovitost v Chorvatsku,“ dodal Ondřej Vaněk s tím, že na celkové částce z tohoto špinavého byznysu stále policisté a celníci pracují.
Za neoprávněné provozování hazardu a legalizaci výnosů z trestné činnosti při účasti v organizované skupině hrozí šéfovi 12 let, dalším členům 10 let.