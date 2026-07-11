O výstavbě nového pivovaru na severní Moravě se rozhodlo v roce 1962. Podstatnou roli hrála kvalitní voda z řeky Morávky a blízkost železnice i hlavních silnic. Základní kámen byl položen 7. července 1966. Na stavbě pivovaru pracovalo 120 lidí denně.
První várka piva v pivovaru Radegast byla uvařena 3. prosince 1970. „Tehdy jsme úplně rozvířili chuťové zvyklosti v tehdejších hospodách, když náš pivovar lidem uvařil v té době nezvykle hořké pivo,“ říká současný ředitel Ivo Kaňák s tím, že za nápadem stál první sládek pivovaru Jaromír Franzl.
Jméno za tisícovku
Už v březnu 1969 byla vyhlášena soutež pro veřejnost, která měla pivovaru vybrat jméno. Požadavky byly jasné. Název měl být krátký, jednoslovný, dobře vyslovitelný a spojený s regionem Beskyd. Dorazilo zhruba 3500 návrhů.
Mezi nimi například Beskyd, Nošovjan nebo Pinoš. Nejvíc hlasů však měl Radegast, jméno slovanského boha pohostinnosti, hojnosti a úrody. „Tento návrh se objevil 44krát. Autor vítězného návrhu získal odměnu 1 000 korun,“ uvedl mluvčí Zdeněk Kovář.
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