Cyklista sjížděl z Pradědu na cestě mezi Ovčárnou a Hvězdou v Karlově Studánce nezvládl jízdu, spadl a zřítil se do těžko přístupné strže.
Naštěstí byli v okolí svědci, kteří ošklivou nehodu viděli, a zavolali záchranáře. Operátorka s nimi mluvila prostřednictvím videohovoru. „Díky obrazu mohla lépe posoudit rozsah zranění a současně svědky na místě instruovat, jak mají zraněnému poskytnout první pomoc,“ uvedl mluvčí záchranky Lukáš Humpl.
Mladík, který si pádem způsobil otevřené poranění břicha, byl při vědomí a jeho stav stabilizovaný.
Kvůli obtížně přístupnému terénu ho po nezbytném ošetření museli zasahující záchranáři vynést ze stráně zpět na silnici. Odtud ho přepravili k místu, kde mohl přistát vrtulník letecké záchranné služby, který zraněného transportoval na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava.
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