Při nedělní havárii motorkář (†31) zaplatil životem za riskantní manévr. Kličkoval mezi auty, aby předjel autobus, n přechodu pak srazil muže (65). Toho velmi těžce zranil.

„Při pondělní havárii se zřejmě řidička (25) motocyklu plně nevěnovala řízení a na přechodu se srazila s mužem (54),“ uvedla policejní mluvčí Nikol Bočková. Zranění utrpěli oba. Chodce odvezla sanitka do ostravské fakultní nemocnice.

Šílený víkend na silnicicích: Osm mrtvých! Pět z nich byli motorkáři

Motorkář (†31) ve Frýdku-Místku při předjíždění srazil na přechodu chodce (65) Zemřel, senior je vážně zraněný.

Podle údajů z databáze dopravních nehod Centra dopravního výzkumu jde o místo, kde se za posledních zhruba 20 let stalo 35 srážek s chodci, z toho byly čtyři smrtelné. Jde o úsek v Ostravské ulici od 8. základní školy po křížový podchod.

VIDEO: Opilý řidič se ve Frýdku-Místku otáčel v křižovatce a způsobil nehodu. (květen 2026)

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Opilý řidič se ve Frýdku-Místku otáčel v křižovatce a způsobil nehodu. (květen 2026)
Zdroj: MP Frýdek-Místek
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Motorkář (†31) ve Frýdku-Místku při předjíždění srazil na přechodu chodce (65) Zemřel, senior je vážně zraněný.
Motorkář (†31) ve Frýdku-Místku při předjíždění srazil na přechodu chodce (65) Zemřel, senior je vážně zraněný.
Autor: ZZS MSK a PČR