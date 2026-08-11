Při nedělní havárii motorkář (†31) zaplatil životem za riskantní manévr. Kličkoval mezi auty, aby předjel autobus, n přechodu pak srazil muže (65). Toho velmi těžce zranil.
„Při pondělní havárii se zřejmě řidička (25) motocyklu plně nevěnovala řízení a na přechodu se srazila s mužem (54),“ uvedla policejní mluvčí Nikol Bočková. Zranění utrpěli oba. Chodce odvezla sanitka do ostravské fakultní nemocnice.
Podle údajů z databáze dopravních nehod Centra dopravního výzkumu jde o místo, kde se za posledních zhruba 20 let stalo 35 srážek s chodci, z toho byly čtyři smrtelné. Jde o úsek v Ostravské ulici od 8. základní školy po křížový podchod.
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