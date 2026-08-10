Česká trojice si od Ukrajince fosfor kupovala, aby ho přeprodávala dál zájemcům u nás i v Polsku. „Zajištěné množství mohlo sloužit k výrobě pervitinu za cenu přes 1,2 miliardy korun,“ řekl státní zástupce Michal Togner. Částka patří co do zajištěných chemikálií v Česku mezi rekordní.
Souběžně s touto kauzou má na krku Lukáš P. i obžalobu za kšeftování s léky. Přímo z vazby dovoz červeného fosforu dál organizoval! Pověřil tím svou manželku Vanesu P., ta do byznysu zase „navrtala“ otce Petra K.
Podfuk s cementem
Přítrž jejich obchodování udělala policie krátce poté, co se rodinná část gangu se s Vasilem T. kuriózně rozkmotřila. Ukrajinec chtěl zřejmě z byznysu vycouvat. „Při poslední objednávce dovezl místo fosforu červeně obarvený cement, což jsme při předávání nepoznali a všiml si toho až další kupec,“ řekla Vanesa P.
Celá čtveřice čelí žalobě za drogové trestné činy, Vasil T. navíc za „cementový“ podvod a Petr K. za nedovolené ozbrojování. Všem hrozí 8 až 18 let za mřížemi.
Červený fosfor se využívá hlavně při výrobě zápalek, zpomalovačů hoření a v pyrotechnice. Kvůli zneužití je přísně regulován jako látka na výrobu drog.
VIDEO: Policisté v Ostravě zatkli drogový gang. Měli pervitin za 20 milionů! (listopad 2025)