„Přijela jsem taxíkem do centra, udělala jsem pár kroků od auta a náhle nějaká paní začala hrozně křičet. Já se jen podívala nad sebe a v ten moment to na mě spadlo,“ vylíčila žena pro Blesk v Městské nemocnici Ostrava, kam ji odvezla záchranka.
Váha obří větve ženu srazila na zem. „Cítila jsem, jak mi ta velká větev škrábla hlavu, asi nějaká menší mi pak zlomila nos. Jinak mám pohmožděnou ruku, pánev, nohy, modřinu přes celá záda,“ popisovala.
První momenty po zásahu dřevinou byly pro paní Jevgenii čirou hrůzou. „Viděla jsem svou krev, všude kolem mě dřevo, dostala jsem hrozný strach, co se mi vlastně všechno stalo,“ neskrývala. Když se v nemocnici dozvěděla následky, oddechla si.
Řekla, že v ten moment panovalo klidné počasí. Nepršelo, nefoukalo. Její rodinu tak kromě jejího uzdravení zajímá, jak se to celé mohlo stát. „Manžel už se chystá na úřad,“ hořce se usmála zraněná žena.
Starosta: Je mi to líto
Události ze čtvrtečního odpoledne okomentoval Petr Veselka (ANO), starosta části Moravská Ostrava a Přívoz. „Je mi to velmi líto, zraněné paní přeji ze srdce co nejrychlejší uzdravení a hodně sil,“ řekl. „Probíhají nezbytná bezpečnostní opatření, odstranění poškozené části stromu. Proběhne odborné posouzení jeho další stability,“ dodal starosta.
Kontrola před dvěma roky
Ke stavu stromu se obsáhleji vyjádřil místostarosta Petr Kuś (ANO). „Podle posledního odborného hodnocení z roku 2024 byl veden jako dlouhodobě perspektivní strom s výbornou až mírně sníženou vitalitou. Odlomená kosterní větev se při vizuálním posouzení jevila jako zdravá,“ sdělil s tím, že obvod pravidelně kontroluje na svém území všech 15 tisíc stromů.
Ochranná ruka andělů
Jevgenija Malovaniuk utekla spárům smrti už dříve před čtvrtečním incidentem. „Jsem po dvojí operaci kvůli infarktu. Moje rodina má od té doby o mně velký strach. Moje maminka říká, že nade mnou zřejmě někdo drží ochrannou ruku. Možná to tak je, snad to tak bude i dál. Ale chodit pod stromy budu nejspíše ještě nějakou dobu s nejistotou,“ přiznala.