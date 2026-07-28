„Ostravský Domov Mikasa, který pečuje o klienty s poruchou autistického spektra, v září skončí kvůli nedostatku peněz na další fungování. Písemné výpovědi chce zástupcům klientů předat v pátek,“ uvedla mluvčí organizace Kateřina Drábová.
Domov je v kraji jediným zařízením, které poskytuje pobytovou službu lidem s poruchou autistického spektra, mentálním postižením a náročným chováním. Peníze domov získává od města a kraje, který přerozděluje finance z ministerstva práce a sociálních věcí.
Pro rodiny je jedinou možností, jak zajistit své nemocné děti, kteří vyrostly v dospělé, ale kvůli své nemoci naprosto nesamostatné lidi s těžkou poruchou chování.
„Naše děti tady jsou dospělí chlapi v plné síle. Při záchvatu mohou ublížit nám i sobě. Zpět domů by ani nechtěli. Doma mají v Domově Mikasa, jsou tam spokojení,“ říkají svorně rodiny klientů a se strachem dodávají: „Skončili by v psychiatrických zařízeních. Tam, když přijde záchvat, je zdrogují a přikurtují. Tím by se ale smazala práce za ty dva roky tady.“
Peníze nemají
Organizace už dříve uvedla, že po městě organizace požadovala 4,2 milionu a získala 3,8 milionu. Od kraje potřebovala 10,6 milionu korun, získala necelých 7,5 milionu. Dalších přibližně 3,3 milionu korun přispívají na fungování domova klienti.
„Důvodem není nezájem o pokračování péče, selhání služby ani náročnost péče o tyto klienty, ale dlouhodobě nevyřešená otázka financování závěru roku 2026 a absence garance prostředků pro další období,“ uvedla Drábová.
Na problematickou situaci domov upozorňoval na začátku července. Poukazoval na to, že peníze na fungování má jen do poloviny září a na dofinancování provozu mu chybí zhruba 3,5 milionu korun.
„Nejtěžší není mluvit o číslech v rozpočtu. Nejtěžší je podívat se do očí rodičům a říct jim, že pro jejich syna nebo dceru možná nebudeme schopni zajistit pokračování služby, kterou potřebují. Tito lidé se nemají kam vrátit. To je realita, před kterou dnes stojíme,“ uvedl ředitel Michal Panáček.
Lidé, o které v domově pečují, by tak po uzavření služby zřejmě skončili v psychiatrických nemocnicích.
Nelze si vybrat
„Odmítáme doporučení Moravskoslezského kraje, že sociální služby lze přizpůsobovat podle aktuální výše přidělených finančních prostředků. Nemůžeme a nechceme snižovat podporu lidem s vysokou mírou potřebnosti, vybírat si méně náročné klienty nebo omezovat kapacitu služby jen proto, že financování neodpovídá skutečné potřebě. Takový přístup by znamenal, že právě lidé s nejtěžšími formami znevýhodnění a chováním náročným na péči budou ze systému podpory postupně vytlačováni. To nepovažujeme za správné ani přijatelné,“ dodal Michal Panáček.
Domov začal fungovat před necelými třemi lety. Zařízení má kapacitu osm míst, ta je plná. Lidé v zařízení potřebují nepřetržitou asistenci. Podle Drábové bude právě službu pro tyto klienty nutné ukončit.
Samotný domov by měl dál fungovat, protože byl postaven s pomocí evropské dotace, kterou by jinak bylo nutné vracet. Nabídl by ale jiný typ služby.
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