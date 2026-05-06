Z rozsáhlých podvodů obvinili moravskoslezští kriminalisté dva muže a dvě ženy z Karvinska a Opavska ve věku od 45 do 65 let. Dva z nich působili jako finanční poradci ve stavebních spořitelnách. Podle policie vše řídil podnikatel a zástupce dvou ostravských firem.
„Jednalo se ale o klasické Ponziho schéma. Zástupce společností vytloukal klín klínem. Někteří z klientů se sice dočkali zpět peněz, ale většina částečně anebo o vše přišla,“ řekla mluvčí krajské policie Soňa Štětínská. Obviněným hrozí pět až deset let vězení.
Zneužili důvěru
„Muž zastupující společnosti od počátku věděl, že nemůže garantovat vrácení investic a dokonce je ani nabízet lidem. Část peněz klientů investoval, ale způsobil mnohamilionové ztráty. Část peněz pak používal na svůj nákladný život,“ uvedla Štětínská.
Oba finanční poradci se podle Štětínské uměli v oboru pohybovat. Těžili z důvěry klientů stavební spořitelny, znali je i jejich finanční situaci. Tvrdili jim například, že vklady jsou pojištěny. Z uzavřených smluv měli štědré provize.
Miliony fuč
Většina investorů pocházela z Moravskoslezského kraje. Výjimkou je například Češka žijící v USA, která z vkladu přesahujícího šest milionů korun přišla o více než 1,5 milionu korun.
„Poškození jsou rozličných profesí i vzdělání. Investovali desetitisíce až statisíce, někteří i miliony. Více než 3,6 milionu korun je nejvyšší částka, o kterou přišel jeden z poškozených. Jistý pán bohužel přišel o milion korun, které si šetřil na důchod. Jiní poškození prodali nemovitosti a investovali, aby pomohli svým dětem nebo vnukům,“ podotkla mluvčí.
Co je Ponziho schéma?
Je to podvodná investiční operace, která slibuje vysoké výnosy, ale místo reálných zisků vyplácí předchozím investorům údajné výnosy z peněz od nových, přicházejících investorů, dokud systém nezkolabuje kvůli nedostatku nových vkladů.
