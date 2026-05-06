Z rozsáhlých podvodů obvinili moravskoslezští kriminalisté dva muže a dvě ženy z Karvinska a Opavska ve věku od 45 do 65 let. Dva z nich působili jako finanční poradci ve stavebních spořitelnách. Podle policie vše řídil podnikatel a zástupce dvou ostravských firem.

„Jednalo se ale o klasické Ponziho schéma. Zástupce společností vytloukal klín klínem. Někteří z klientů se sice dočkali zpět peněz, ale většina částečně anebo o vše přišla,“ řekla mluvčí krajské policie Soňa Štětínská. Obviněným hrozí pět až deset let vězení.

Ilustrační foto.

Zneužili důvěru

„Muž zastupující společnosti od počátku věděl, že nemůže garantovat vrácení investic a dokonce je ani nabízet lidem. Část peněz klientů investoval, ale způsobil mnohamilionové ztráty. Část peněz pak používal na svůj nákladný život,“ uvedla Štětínská.

Oba finanční poradci se podle Štětínské uměli v oboru pohybovat. Těžili z důvěry klientů stavební spořitelny, znali je i jejich finanční situaci. Tvrdili jim například, že vklady jsou pojištěny. Z uzavřených smluv měli štědré provize.

Podvodníci se snaží pomocí klamavých SMS zpráv vylákat peníze od českých seniorů. Zřejmě stovky starších spotřebitelů dnes obdržely SMS zprávy ve kterých stojí, že jim během několika dnů bude doručeno zboží v hodnotě stovek až tisíců korun a vyzývají příjemce k platbě. Ti si přitom žádné zboží neobjednali

Miliony fuč

Většina investorů pocházela z Moravskoslezského kraje. Výjimkou je například Češka žijící v USA, která z vkladu přesahujícího šest milionů korun přišla o více než 1,5 milionu korun.

„Poškození jsou rozličných profesí i vzdělání. Investovali desetitisíce až statisíce, někteří i miliony. Více než 3,6 milionu korun je nejvyšší částka, o kterou přišel jeden z poškozených. Jistý pán bohužel přišel o milion korun, které si šetřil na důchod. Jiní poškození prodali nemovitosti a investovali, aby pomohli svým dětem nebo vnukům,“ podotkla mluvčí.

Co je Ponziho schéma?

Je to podvodná investiční operace, která slibuje vysoké výnosy, ale místo reálných zisků vyplácí předchozím investorům údajné výnosy z peněz od nových, přicházejících investorů, dokud systém nezkolabuje kvůli nedostatku nových vkladů.

