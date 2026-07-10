„V noci náš zverimex bohužel vyhořel. Proč zatím nevíme, bohužel to odnesla i zvířátka. Momentálně nic víc nevíme, ani příčinu, ani co bude dál,“ napsal na sosání síť majitel obchodu U Zajíčka, který tam roky provozuje.
Za oběť ničivým plamenům tak padla zejména drobná zvířátka jako králíci, morčata, křečci, ale i ptáci či plazy.
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K požáru vyjížděli hasiči kolem půl desáté večer, v objektu se naštěstí nenacházel žádný člověk. „Požár byl lokalizován v 05:27,“ uvedli hasiči k mnohahodinové šichtě. Při ní se jeden z profesionálních hasičů zranil a musel být převezen do nemocnice, kde zůstává na pozorování.
Vyhlášen byl také druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu, na místě zasahovalo deset hasičských jednotek.
VIDEO: Požár skladu firmy Vasky ve Zlíně. (9. července 2026)