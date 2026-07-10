Vasky přišly téměř o všechno: Shořelo 70 tisíc párů bot! Nadace ztratila 30 tisíc knih, Alpine Pro zboží za stamiliony

Požár ve Zlíně: Shořelo 70 tisíc párů bot, budova se zřítila.
Požár ve Zlíně: Shořelo 70 tisíc párů bot, budova se zřítila.
Architektonická ikona před řáděním živlu
Obuvnickou společnost Vasky Václav Staněk vybudoval.
Václav Staněk
Autor: Valerie Kadlubová, Nela Beranová, Barbora Hahnová - 
10. července 2026
05:00

Zkáza pohltila jednu z ikon baťovského Zlína. Historickou budovu 34 v bývalém areálu Tomáše Bati zachvátil požár. Její konstrukce nápor nevydržela a stavba se zřítila k zemi. Shořel veškerý skladovaný sortiment, obuvnická firma Vasky přišla v podstatě úplně o vše.

Požár vypukl po 8. hodině ráno v budově číslo 34. S plameny šlehajícími z vrchních pater bojovalo kolem 300 hasičů, ale marně. Po poledni se požár dál šířil, střed budovy začal kolabovat. Nejdřív se zřítilo průčelí, o hodinu později šla k zemi další část kolosu. V tu chvíli už hasiči v bezprostřední blízkosti nebyli a hasilo se pouze ze vzduchu vrtulníky. Odpoledne navíc oheň přeskočil i na sousední stavbu 32, v níž sídlí pošta.

Ve zřícené budově jsou především sklady. Žádné zboží řádění živlu nepřežilo.

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Požár skladu firmy Vasky ve Zlíně
Zdroj: Policie ČR/HZS

„Přišli jsme téměř o vše a stojíme před nejtěžší zkouškou v historii Vasek. Bolí to. Nebudeme lhát, není to pro nás jednoduchá situace, ale snažíme se držet hlavu vzhůru,“ uvedl zakladatel společnosti Václav Staněk.

V centrálním skladu shořelo zhruba 70 000 párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě až 180 milionů korun. Jediné boty, které jim zbyly, jsou v prodejnách.

Jezdily do ní vlaky

Budova 34 ve Zlíně byla významnou památkou industriální architektury. Původně sloužila jako centrální sklad obuvi s masivní užitnou plochou. Objekt navrhl architekt Vladimír Kubečka v letech 1949 až 1955. Centrální sklad byl podle historika Davida Valůška cenný i technickým vybavením.

„Je to jedna z největších budov, možná největší v areálu. Sloužila pro ukládání bot z výroby. Byla vymyšlená tak, že přímo do ní mohly vjíždět nákladní vlaky a probíhala automatizovaná nakládka obuvi,“ popsal.

Tisíce knih v prachu

Kromě bot a dalších skladovaných věcí v plamenech skončilo i 30 000 knih - podle Nadace Tomáše Bati takřka všechny tituly z Edice Baťa.

„Díváme se na to, jak nám hoří Baťa. Všechno je pryč. Dnes jsme měli stěhovat ten náš sklad. Původně jsme mysleli, že když hoří na druhé straně od něj, že je to v bezpečí... to jsme netušili, že se budova zřítí. Teď tu vyloženě stojíme jen z takové piety, než dohoří jeho obraz. Ať tady nehoří sám,“ popsala šéfka nadace Gabriela Končitíková.

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Požár ve Zlíně zničil i 30 000 knih Nadace Tomáše Bati.
Zdroj: Facebook/Nadace Tomáše Bati

Skladovaly tu i další firmy

Uložený sortiment ztratily třeba společnosti Sportisimo a Alpine Pro. „Nás se to dotýká poměrně zásadně, v té budově jsme měli čtyři patra. Zboží tam bylo opravdu hodně a jeho hodnota je nějaká půl miliarda plus,“ sdělil majitel Alpine Pro Václav Hrbek pro Seznam Zprávy.

„Nejdůležitější je, že depo se podařilo včas evakuovat. Sídlíme v přízemí, ale poškození budovy ovlivnilo i nás. Náhradu za všechny zasažené zásilky samozřejmě vyřídíme co nejrychleji,“ vzkázal za Zásilkovnu Ondřej Luštinec.

Evakuace stovek lidí

K zásahu vyrazily všechny složky integrovaného záchranného systému. „Společně evakuovaly zpočátku asi stovku osob z devátého patra. V průběhu dne policisté z důvodu bezpečnosti rozhodli o evakuaci dalších budov v okolí,“ uvedla policistka Monika Kozumplíková. Uzavřena byla i budova 21, kde sídlí krajský a finanční úřad, zavřela i knihovna.

Měly tu být i byty

Do bývalého Baťova areálu investuje od roku 2003 společnost CREAM. Postupně zrekonstruovala i budovu 34. V objektu vznikly sklady i kanceláře.

V září 2023 získala společnost CREAM stavební povolení na projekt Fabrika, jehož součástí měla být i zásadní proměna budovy 34. Měla být začleněna k projektu Fabrika a přestavěna na multifunkční komplex s přibližně 300 nájemními a studentskými byty, sportovními halami, fitness a wellness, obchody, kavárnami a dalšími službami.

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Pád další části budovy při požáru skladu
Zdroj: X/@hasici_cr

Požár ve Zlíně: Shořelo 70 tisíc párů bot, budova se zřítila.
Požár ve Zlíně: Shořelo 70 tisíc párů bot, budova se zřítila.
Architektonická ikona před řáděním živlu
Obuvnickou společnost Vasky Václav Staněk vybudoval.
Václav Staněk

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Nela Beranová
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