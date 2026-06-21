S pruty a vlasci to umí tři sestry středoškolačky lépe než lecjaký celoživotní rybář. „Maminka nás vzala v devíti letech na soutěž chytání ryb. Líbila se nám, ulovily jsme kapříka. Marťa začala chodit do rybářského kroužku,“ vzpomíná Míša Hurníková.
Udicemi jsou trojčata Míša, Markéta a Marťa doslova posedlá. „Jen jsme přišly ze školy, daly aktovky do pokoje a šly nahazovat. Chodily jsme na ryby, poté rozjely sportovní rybolov,“ uvedla Míša. Všechny tři dívky dnes patří mezi českou závodní špičku.
„Vypadalo to původně dokonce na čtyři děti. Už od třetího měsíce jsem byla v porodnici, nakonec jsem na svět přivedla tři báječné holky,“ je na své dcery právem pyšná maminka Martina (42).
Holky šampionky
Ta je v dětství dokonce trénovala ve stolním tenise. „Toho jsme musely nechat bolavým kolenům opustit. Nyní ale nelitujeme, našly jsme se v rybaření. Trénujeme několikrát týdně, k tomu závodíme, ani na kluky se žádný čas nenajde,“ směje se Míša.
Ta je aktuální světovou šampionkou z mistrovství světa v Itálii, řadu rekordů drží i její sestry. Martina je nejlepší u nás v kategorii »muška na dálku«. „Za úspěchy jsou roky tvrdé a poctivé dřiny. Důležitá je i chuť, pevná vůle a držet emoce na uzdě,“ vyzdvihuje Míša. Holky v rybolovných technikách nyní závodí pod hlavičkou týmu US Praha.
Sní o uniformě
Trojčata se shodnou, že konkurence ve sportovním rybolovu je dnes obrovská. Trénují několikrát týdně po škole, o víkendu závodí. K tomu běhají a cvičí, aby získaly sílu. Mají totiž jasno i o svých budoucích profesích – všechny chtějí do uniforem!
Martina chce být profesionální hasičkou, Markéta miluje psy a ráda by se stala policistkou, v uniformě se vidí též Míša - jako vojačka z povolání.
VIDEO: Rybářská stezka v Portugalsku.
Rybářská stezka v Portugalsku Adam Jaroš