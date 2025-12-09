Původně lékaři ohlásili, ať se Aneta se svým přítelem připraví na dvojčata. „Při další kontrole zjistili trojčata, to už jsme byli v šoku všichni, ale šťastní,“ uvedla žena z Blanenska. Zatímco malý Dominik a Vojtěch vážili po porodu shodně 1900 gramů, Teodor o dvě stě gramů méně.
„Děti jsou trojvaječné, tak jsme mysleli, že by tam mohla být jedna holčička,“ přiznala Andrea. Situaci se snaží brát s nadhledem. „Dělám si srandu, že přítel neutekl, tak je to dobré,“ prozradila s úsměvem.
Fotbalisté nebo hasiči?
Tři bratry možná nemine sportovní kariéra. „Přítel hrával fotbal, ale je i dobrovolný hasič. Takže uvidíme, pro co se kluci časem nadchnou,“ prozradila Aneta s úsměvem.
„Chlapcům se dostalo skvělé péče neonatologů. Společně s matkou jsou zcela v pořádku. Rodičům moc gratulujeme,“ uvedl mluvčí Fakultní nemocnice Brno Pavel Žára. „Maminka s podporou sestřiček pečuje o své děti, kterým se daří dobře,“ sdělila primářka neonatologického oddělení Andrea Staníková.
S péči pomohou babičky i dědečkové
Po propuštění domů se do péče o klučičí trojlístek kromě šťastného páru zapojí také obě babičky a dědečkové. „Podporu mám od rodiny i kamarádů. Navíc rekonstruujeme dům a budeme končit, takže půjdeme do nového. Máme tam hrozně milé sousedy, kteří se nabízeli, že by mohli děti povozit. Všichni jsou moc hodní,“ dodala maminka trojčat.
