Maminku zastihly porodní komplikace v koloně na dálnici: Do nemocnice jela s policií
Nastávající maminku zaskočily předporodní komplikace uprostřed kolony na dálnici D5. Jako zázrakem byla poblíž policejní hlídka, která ženu i řidiče rychle dostala za pomoci majáků a záchranné uličky na sjezd, kde už čekala záchranka.
Ve středu 12. listopadu nedaleko Rokycan, uprostřed pomalu jedoucí kolony, nastávající maminku najednou zasáhly těhotenské komplikace. Žena i řidič si mysleli, že už rodí. Jako náhodou za nimi v zástupu aut jela policejní hlídka.
Řidič vyskočil z auta a policii detailně popsal naléhavou situaci. Policisté okamžitě kontaktovali záchrannou službu a domluvili se, že se s ní sejdou u nedalekého sjezdu na Rokycany.
Zapnuli majáky a za pomoci záchranné uličky bezpečně dopravili auto i s maminkou na domluvené místo. Ženu záchranáři ošetřili na místě. Policisté mezi tím, pro co největší bezpečnost, řídili dopravu.
Po prvotním ošetření převezli maminku do plzeňské nemocnice. Později vyšlo najevo, že ještě nerodila. Přesto bylo rychlé ošetření velmi důležité pro bezpečnost jak její, tak miminka.
Na webu, ve zprávě z události, policie děkovala všem účastněným, kteří záchrannou uličku tvořili a tím dovolili hladký průběh celé operace.
