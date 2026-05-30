„Díky objevu pozůstatků středověkého kostela kraj získal další doklad románské architektury, která je zde v památkovém fondu zastoupena pouze velmi málo,“ potvrdil Michal Zezula, ředitel ostravského pracoviště Národního památkového ústavu. Presbytariář je část prostoru vyhrazená kněžím.
Význam nálezu netkví jen v rovině architektonické. „Ukazuje na úlohu, již sehrály významné moravské církevní instituce podporované přemyslovskými panovníky, při přeměně raně středověké Holasické provincie ve vrcholně středověké Opavsko,“ řekl Zezula. Stěbořický kostel patří podle odborníka k nemnoha románským památkám, které se po kraji dochovaly.
Co ještě v kostele našli?
Před hlavním oltářem byla nalezena zasypan hrobka z období baroka a klenutá hrobová komora v kostelní lodi. Archeology potěšily i zlomky keramických nádob z 1. poloviny 13. století, tedy z doby výstavby kostela.
První písemná zmínka o Stěbořicích pochází z roku 1220, kdy olomoucký biskup Robert daroval cisterciáckému klášteru na Velehradě poplatky odváděné z některých klášterních majetků.
