„Areál vzniká v místě, které bylo mnoho let nedostupné. Byly tady invazivní rostliny a nedostupné břehy. Rozhodli jsme se revitalizovat úsek mezi kruhovými objezdy v podstatě v centru obvodu,“ uvedl náměstek primátora pro životní prostředí a starosta Radvanic a Bartovic Aleš Boháč.

Náklady na úpravu úseku o délce téměř 800 metrů budou zhruba 35 milionů korun. 

Přírodní solná jeskyně

„Ojedinělým prvkem areálu bude solanková gradovna, která funguje jako venkovní solní jeskyně a nabídne mikroklima podobné mořskému,“ podotkl Boháč.

Po dokončení budou návštěvníci moci využívat mola, terasy, odpočinková místa i nové herní a relaxační prvky z přírodních materiálů. „Místem prochází i cyklostezka, která navazuje na cyklostezku vedoucí směrem do centra Ostravy a na druhou stranu do Havířova. Vybudovány budou také chodníky z mlatových povrchů, které lépe zadržují vodu,“ upřesnil starosta.

Hodně zeleně

V oblasti přibudou traviny, záhony trvalek i stromy. Vysazeno bude přes 10 tisíc rostlin, 49 listnatých stromů a přes 1700 keřů.

„Když jsme tady dělaly původní průzkum, ocitly jsme se ve čtyřmetrovém porostu invazivních dřevin. Proběhl tady opravdu velký biologický a entomologický průzkum, i průzkum na netopýry a savce. Hledaly jsme možnosti, aby to, co tady tvoříme, nepoškodilo živočichy,“ řekla jedna z architektek Magda Cigánková Fialová.

V areálu budou především přírodní prvky, zachovány zůstaly i některé pokácené stromy, které budou sloužit jako broukoviště. Použité propustné materiály umožní lepší zadržování vody v krajině, která má spolu se zelení pomoci snižovat teplotu v oblasti. V místě budou také budky pro ptáky a netopýry.

Zanedbané území kolem řeky Lučiny v Ostravě se mění v relaxační odpočinkovou zónu.
Autor: ČTK / Pryček Vladimír