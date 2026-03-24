Na novém řešení se shodli účastníci dnešní schůzky v Praze, které se zúčastnili zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, Diama, města Ostravy, Moravskoslezského kraje či společnosti OKK Koksovny. Diamo na webu věnovaném haldě uvedlo, že snahou je co nejrychleji přejít od příprav k sanaci.
„Nejdůležitější, co zaznělo před všemi stranami, bylo, že je shoda na tom, že se nebude pokračovat v budování sarkofágu. To je pro nás důležité, jelikož máme za to, že tak, jak byl navržen z nějakých materiálů, ne-li betonu, to nebylo dobrým řešením. Mělo to i hodně technických vad a bylo to drahé řešení,“ řekl náměstek ostravského primátora Aleš Boháč.
Práce na sarkofágu měly podle dřívějších informací trvat zhruba deset let a stát minimálně 2,3 miliardy korun.