Do velké politiky přišel Aleš Zedník už v roce 1998, kdy se stal za Českou stranu sociálně demokratickou zastupitelem. Primátorem byl pak ve volebním období 2002 až 2006. Od roku 2008 byl Zedník honorárním konzulem Ruské federace v Ostravě.
Zedník vystudoval Hutnickou fakultu Vysoké školy báňské, kde později i vyučoval. Pracoval jako ekonom a asistent ředitele ve Výzkumném ústavu Vítkovic. Zastával různé ředitelské, manažerské a konzultantské pozice v několika společnostech
Byl také mimo jiné jedním ze spoluautorů knihy Pět proti gestapu o odbojové skupině Karla Břenka, jež působila na Ostravsku v letech 1943 a 1944.
„Aleš Zedník byl výraznou osobností ostravského politického života. Budeme si ho vždy pamatovat jako člověka, který stál v čele našeho města během jednoho z těch období, kdy moravskoslezská metropole prodělávala výrazné změny,“ uvedl současný ostravský primátor Jan Dohnal (ODS).
Zedník měl podle něj nesmazatelný podíl na tom, že Ostrava všechny výzvy a těžkosti zvládla, aby dnes byla moderním a přívětivým městem. „Zdaleka ne ve všem jsem s ním souhlasil, úctu si však zaslouží,“ napsal k Zedníkově úmrtí na síti X bývalý ostravský primátor Tomáš Macura.
