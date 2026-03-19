„Bylo to náročné, dělá se to jednou za sedm let. Půlka lidí, co tu dnes je, to ještě nedělala. Dvě starší nádoby jsou venku déle. Ve službě byly čtyři, jednu jsme vytáhli teď, tři jsou dole,“ řekl strojník Martin Kisza. Nádoby se vyvezou, rozpálí na menší části a prodají jako šrot.
Při tahání ze skipové věže se první cvalík nedal „zadarmo“. Řešily se trable s kotvou i podvozkem, ale za 50 minut byl „fajront“. „Takže s rezervou 10 minut,“ usmál se Martin Kisza.
Rekord? 20 tisíc uhlí za den!
Vytažená nádoba je vysoká 13,6 metru, váží 24,5 tuny a jezdila rychlostí 14 m/s. Pojmula asi 20 tun uhlí, v provozu byla 10 let. Denní rekord byl 1000 skipů za 24 hodin. Všech šest nádob se postupně vyveze, rozpálí na menší části a prodají jako šrot.
Strojník Martin Kisza o vytažení dopravní nádoby na uhlí z dolu ČSM Stonava. (březen 2026) Michal Charbulák