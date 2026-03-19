„Aktuálně evidujeme tři osoby, které se nadýchaly zplodin hoření. Jsou v péči zdravotníků,“ uvedla mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová. Dodala, že na místě požáru osmipatrového bytového domu zasahuje šest jednotek hasičů a 13 kusů techniky. „Velitel zásahu na místo povolal i bezpilotní letoun, který hasičům pomůže monitorovat situaci,“ dodala.
Mluvčí ostravské policie Eva Michalíková uvedla, že domovy muselo opustit přibližně 15 lidí. „Celkové číslo upřesníme. Někteří z domu odešli sami, jiní za pomoci hasičů a policistů. Místo, kde se mohou shromáždit, jsme zřídili v Poděbradově ulici,“ řekla.