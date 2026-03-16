„Společnost Nová Huť v současné době připravuje organizační změny, které reagují na aktuální vývoj v ocelářském odvětví a na potřebu přizpůsobit strukturu podniku jeho dalšímu fungování,“ řekl mluvčí firmy Ivo Štěrba a dodal:
„V průběhu letošního roku se počítá s optimalizací počtu pracovních míst, která bude probíhat napříč společností. Uvědomujeme si, že jde o velmi citlivé rozhodnutí.“
Hlavním kritériem při rozhodování o tom, kdo firmu opustí, bude podle něj potřebnost konkrétní kvalifikace či profese pro další fungování společnosti. O snižování počtu míst budou odboráři s vedením firmy jednat.
Ohrožení provozu?
Vedení firmy podle odborového předáka Petra Slaniny již odeslalo úřadu práce dopis, ve kterém oznámilo, že snižování počtu pracovních míst bude rozložené do října.
„Většina z toho je z výrobních závodů, které momentálně jedou a které jsou už tak 'očesané'. Takže my to vnímáme tak, že pokud toto chtějí udělat, tak to znamená, že budou muset něco odstavit. Jinak to není možné,“ podotkl Slanina.
Společnost Nová Huť bývalého ministra Martina Peciny převzala loni v říjnu zkrachovalou huť Liberty Ostrava. V podniku nyní fungují tři závody, jejichž provoz tollingově financují jiné firmy - nakupují pro huť materiál a platí jí za jeho zpracování. Firma vyrábí trubky, svitky, plechy a další ocelové produkty.
Podnik v minulých letech byl v insolvenčním řízení, propustil více než polovinu zaměstnanců a od loňska má nového majitele. Nyní zaměstnává okolo 2000 lidí.
VIDEO: FLOW: Sanace po huti Liberty bude stát miliardy korun, už dnes tam tečou miliony, tvrdí odborník Smutný z PwC.
