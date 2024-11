Hejtman Bělica uvedl, že oznámení podal už před zářijovými krajskými volbami. „Nepovažoval jsem za vhodné o tom před volbami mluvit, abych tu společnost nepoškodil,“ řekl. Firma neměla peníze na to, aby likvidovala kontaminovanou vodu pod uzavřenou koksovnou.

Věří, že situace dopadne dobře. „Velmi pozorně to monitorujeme z úrovně krajského úřadu a sledujeme. Zatím to ohrožení není bezprostřední,“ podotkl Bělica.

Slezská huť vyráběla ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Dostala se ale do dluhů a většina jejích provozů se zastavila loni v prosinci, kdy jí společnost Tameh Czech přestala dodávat energie. Od června je firma v úpadku.

Požádá o prodloužení

Zároveň uvedl, že znovu požádá vládu, aby o měsíc prodloužila stav nebezpečí v povodněmi zasažených oblastech Moravskoslezského kraje. Umožní to rychleji likvidovat povodňové škody. Bez něj by krizové opatření skončilo příští týden ve středu 13. listopadu. Hejtman odešle žádost o prodloužení do 13. prosince.

