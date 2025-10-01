Generální ředitel Radek Strouhal a odborový předák Petr Slanina uvedli, že nový majitel slezské huti a odboráři dohodli novou kolektivní smlouvu.
„Nárůst mezd máme domluvený 2000 korun do všech tarifů plus vánoční odměnu 5000 korun,“ řekl Slanina. Smlouva bude platit do 31. března 2028. V současnosti má huť přes 2350 zaměstnanců.
„Uvědomuju si obrovskou zodpovědnost, která na nás přišla. Máme zodpovědnost za více než 2000 zaměstnanců. Zároveň kupujeme obrovský areál,“ podotkl Strouhal. Důležité podle něj bude získat důvěru zákazníků, dodavatelů i lidí v huti. Nevyužitou část areálu chce Nová huť nabídnout developerům.
