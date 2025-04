Je libo industriál se špetkou budovatelského bizáru, bustu Gottwalda nebo Zápotockého i romantická zátiší? Nebo lokomotivu? Ale prosím, beze všeho. Jděte do elektronického výběrového řízení, které vyhlásila huť Liberty!

Zájemci díla mohou vidět v rámci prodejní výstavy v sále hotelového domu Kovák v areálu. Veškeré kousky nacenili znalci. Převažují malby a kresby, některé za pár stovek, jiná, jako obrazy Vadima Radimského či Vincence Beneše i za desetitisíce.

Nejdražší položku by tipoval málokdo. Jde o bustu komunistického prezidenta Klementa Gottwalda za 189 tisíc! „Bývala u ocelárny. Po revoluci byla dána do depozitáře, ale podstavec zůstal na místě a je tam dodnes,“ řekla mluvčí Liberty Kateřina Zajíčková. V nabídce je i busta Gottwaldova „kolegy“ Antonína Zápotockého. Ten je „levnější“, naceněn byl na 44 300 korun.

Ne mašina, umění

Opravdovou perlou v nabídce je parní lokomotiva 317 015. „Huti sloužila 30 let do roku 1970. Pak měla být rozebrána, tomu ale zabránili zaměstnanci. Před osmi lety byla stále provozuschopná,“ uvedla Kateřina Zajíčková.

Mašina dodnes stojí na místě posledního odpočinku v areálu, jen chudší o nejrůznější díly. A tak z ní není stroj, ale umělecké dílo. Její znalcem vyčíslená hodnota je 27 tisíc korun.

Koupit lze i pozemky

Kromě uměleckých děl Liberty prodává další nepotřebný majetek, třeba 612 parcel, stroje, 354 staveb a budov. Včetně hotelového domu Kovák, kde jsou nabízené obrazy a plastiky vystaveny.

Předprodejní výstava potrvá do 7. května. „Po ní bude časový prostor, kdy se zájemci budou moci zaregistrovat do elektronického výběrového řízení, které bude probíhat zhruba po třech týdnech od ukončení výstavy. Můžeme si to představit jako takovou aukci,“ řekla mluvčí Kateřina Zajíčková.

VIDEO: Takhle se v Liberty Ostrava kdysi vyráběla ocel.

Video Video se připravuje ... Jak se vyrábí ocel v Liberty Ostrava? Liberty Ostrava