Pohřešovaného mladíka hledá i policie, nasazen byl také vrtulník. Zkontrolována byla i zdravotnická zařízení a okolí místa, kde se pohyboval naposledy i okolí bydliště. Bohužel bezvýsledně.
Mladík je zhruba 175 cm vysoký, má dlouhé blond vlasy, které nosí sepjaté do culíku. Naposledy měl na sobě tmavomodrý společenský oblek a tmavé boty.
„Náš kamarád Matěj Doležal se pohřešuje v okolí Landeku. Pokud máte nějaké informace, prosíme, ozvěte se,“ vyzývají na sociální síti kamarádi zmizelého Matěje. Volat můžete na linku 158.
VIDEO: Podchlazeného seniora v lese našel policejní dron: Zachránil mu život! Akce trvala 11 minut. (březen 2026)
Podchlazeného seniora v lese našel policejní dron: Zachránil mu život! Akce trvala 11 minut Policie ČR