Některé prodejny se po dobu rekonstrukce přestěhují do náhradních prostor, jiné své působení v Krnově přeruší nebo ukončí. Celkem je nyní v obchodním domě 14 provozoven. Stavební úpravy začnou bezprostředně po jejich vystěhování. V provozu zůstane pouze dětská herna, pravděpodobně do května.
„Stavba je rozdělená na dvě etapy. První se týká vestavby pošty. Ta bude umístěna v ploše bývalé prodejny nábytku a v části současného second handu. Kvůli zajištění osvětlení přibydou okna i prosvětlovací střešní tubusy," uvedl Pavel Hanzel z oddělení investic radnice.
První etapa vyjde na 28 milionů korun bez DPH. Město částečně investici získá zpět formou zvýšeného nájmu po dobu deseti let.
Druhá etapa, která řeší zbývající prodejní plochu, bude zahájena poté, co se městu podaří najít zhotovitele. Součástí druhé etapy bude i oprava fasády.
Obchodní dům Prior byl postaven v letech 1980 až 1983, v nástavbě je 70 bytů. Krnov objekt odkoupil v roce 2019 za 37 milionů.
