Areál bývalé textilní továrny je z doby vzniku na konci 19. století známý jako „Přádelna bratří Neumannů“. Továrna v poválečných letech patřící pod národní podnik Slezan a fungující jako „Osmička“, se má změnit v obří kulturní centrum.
„Plánujeme areál citlivě přetvořit v moderní centrum pro společenské akce a komunitní zážitky. Cítíme zde velký potenciál překročit hranice kraje a nabídnout místo zajímavé programem, zázemím, ale i designovým řešením,“ řekl Kamil Rudolf.
Třeba i koncertní sál
Kulturní moloch, který zde má jednou stát, chce vybudovat krůček po krůčku. „Chceme začít pěkně odspodu. Chceme dát prostor lidem, aby oni sami pomohli definovat, k čemu všemu má ten prostor sloužit. Chceme lidi dostat ven, aby se potkávali. Každý den jedna akce, to je náš cíl. Budou pro návštěvníky všech věkových skupin a většina akcí bude za dobrovolný vstup či zdarma,“ pokračoval Rudolf.
Kamil Rudolf, nový majitel areálu bývalé textilky ve Frýdku-Místku, představil projekt Nová Osmička. Michal Charbulák
„Krásnou tečkou by bylo udělat z hlavní budovy v areálu super koncertní sál, který by mohl konkurovat špičkovým prostorům jako je třeba v Praze Forum Karlín,“ zasnil se majitel.
Akce pro dospělé, superhřiště pro děti
Do té doby jsou v plánu workshopy, přednášky, besedy, akustické, jazzové i klasické koncerty. Bude tu i prostor pro sport i pro nadšence do deskových her. Má zde vyrůst první hřiště v rámci projektu Adventure Playground, tedy takové, které si děti budují a přetváří s nástroji v ruce pod dohledem dospělých dle svých představ samy.
„Bude tu i příležitost ochutnat ten nejlepší street food. Prozatím ve venkovním stánkovém prodeji. Prostor budeme průběžně opravovat, rekonstruovat,“ dodal Kamil Rudolf.
Nadchl i politiky
Muž, který z nuly vybudoval jeden z největších festivalů taneční hudby v Evropě Beats for Love, a ve Frýdku-Místku už vlastní z atomového krytu přebudovaný klub Stoun, pro svůj záměr nadchl i vedení magistrátu města a taky hejtmanství.
„Jsme nadšení, že se povedlo pro další brownfield, tedy nevyužívaný průmyslový areál, najít investora. Takový projekt, navíc v tak dobrých rukou, určitě podpoříme,“ řekl primátor Petr Korč.
Ambiciózní projekt chce první návštěvníky nalákat na první akce už příští rok na jaře!