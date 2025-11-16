Vítězný projekt propojí historii s modernou. Starý objekt z roku 1899 zůstane, přibude jen nenápadná dřevěná přístavba. Uvnitř vznikne zázemí pro volnočasové aktivity dětí.

Architekti slibují, že budova bude úsporná, variabilní a přitom krásně ukáže původní konstrukci. „Mám z toho velkou radost. Objekt jsme zachránili a díky soutěži máme návrh, který všichni chválí,“ říká primátor Petr Korč s tím, že i odborná porota pochválila respekt k historii.

Frýdecko-místecký Český dům město koupilo za zhruba 20 milionů korun. Zdevastovaný objekt není památkově chráněný a hrozil mu zánik.

Lampa v silnici baví internet: „Kauza kandelábr“ má překvapivé rozuzlení

Lampa uprostřed silnice v Kolodějích nad Lužnicí baví lidi na sociálních sítích. Až se vybuduje chodník, zmizí.

Místo pro spolky

„České domy“, někdy také nazývané Národní domy nebo Domy české kultury,  měly na přelomu 19. a 20. století a v první polovině 20. století velmi důležitou společenskou a národní funkci.

Sloužily jako sídla českých spolků – pěveckých sborů, tělocvičných jednot Sokol, čtenářských a vzdělávacích spolků, ženských sdružení a podobně. Byla to místa, kde se pořádaly divadelní hry, koncerty, přednášky, plesy, osvětové akce i politická shromáždění.

Historická vila v Ostravě byla na odpis: Opraví ji a bude se tu bydlet

Chátrající historická vila z roku 1896 na rohu Dvořákovy a Přívozské ulice v Ostravě se konečně dočká rekonstrukce.

Důležitá role

V oblastech s početnou německou nebo polskou menšinou jako je Ostravsko, Těšínsko, Slezsko obecně měly tyto domy symbolický význam. „Představovaly „český prostor“ v městech, kde české obyvatelstvo usilovalo o kulturní a jazykové uznání. Byly jakousi „baštou českosti“ neboli místem, kde se mluvilo česky, zpívaly se české písně a hrála česká divadla,“ vysvětlil historik Jan Konečný.

VIDEO: V centru Ostravy probíhá rekonstrukce Frýdlantských mostů. (srpen 2025)

Video
Video se připravuje ...

V centru Ostravy probíhá rekonstrukce Frýdlantských mostů. (srpen 2025) město Ostrava

Fotogalerie
10 fotografií
Současný stav historického Českého domu ve Frýdku-Místku.
Současný stav historického Českého domu ve Frýdku-Místku.
Autor: město Frýdek-Místek