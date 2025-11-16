Vítězný projekt propojí historii s modernou. Starý objekt z roku 1899 zůstane, přibude jen nenápadná dřevěná přístavba. Uvnitř vznikne zázemí pro volnočasové aktivity dětí.
Architekti slibují, že budova bude úsporná, variabilní a přitom krásně ukáže původní konstrukci. „Mám z toho velkou radost. Objekt jsme zachránili a díky soutěži máme návrh, který všichni chválí,“ říká primátor Petr Korč s tím, že i odborná porota pochválila respekt k historii.
Frýdecko-místecký Český dům město koupilo za zhruba 20 milionů korun. Zdevastovaný objekt není památkově chráněný a hrozil mu zánik.
Místo pro spolky
„České domy“, někdy také nazývané Národní domy nebo Domy české kultury, měly na přelomu 19. a 20. století a v první polovině 20. století velmi důležitou společenskou a národní funkci.
Sloužily jako sídla českých spolků – pěveckých sborů, tělocvičných jednot Sokol, čtenářských a vzdělávacích spolků, ženských sdružení a podobně. Byla to místa, kde se pořádaly divadelní hry, koncerty, přednášky, plesy, osvětové akce i politická shromáždění.
Důležitá role
V oblastech s početnou německou nebo polskou menšinou jako je Ostravsko, Těšínsko, Slezsko obecně měly tyto domy symbolický význam. „Představovaly „český prostor“ v městech, kde české obyvatelstvo usilovalo o kulturní a jazykové uznání. Byly jakousi „baštou českosti“ neboli místem, kde se mluvilo česky, zpívaly se české písně a hrála česká divadla,“ vysvětlil historik Jan Konečný.
