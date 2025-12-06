Muž není jen mistr řemesla, který ovládá každý suk a letokruh. Je to také chlap, který umí své nadšení předávat dál – hlavně dětem. Právě to dělá jeho práci i osobnost výjimečnou.
První dláto mu do ruky vložil otec, stolař tělem i duší. „Tady máš, zkus to,“ jako by říkal, a malý Rudolf tím dostal mnohem víc než nástroj. Dostal rodinné řemeslo, kus rodové hrdosti a tichý závazek pokračovat.
„Jenže jsem hned nepokračoval, ale stal jsem se strojařem a až časem jsem zjistil, že když opracovávám železo, je studené a smrdí, a že naopak dřevo je teplé a voní. Takže jsem si na průmyslovce dodělal i stolaře,“ líčil pan Rudolf.
Nejraději má ořech
Muž začal tvořit od kurníku či boudy pro psa a jak se zlepšoval, troufal si i na složitější věci. „Přispěla k tomu kniha pražského výtvarníka Martina Patřičného, který se stal mým uměleckým vzorem,“ podotkl Hluchník.
Jak vznikají jeho řezby? Doma má velkou půdu, na které suší všechny druhy dřeva. „Když dostanu nápad, vylezu tam a vybírám, co by k mé myšlence pasovalo nejlépe. Přiznávám však, že neoblíbenější mám ořech," doplnil muž.
S dětmi začínáme u hřebíku
Pan Rudolf působí zároveň jako pedagog volného času v Odrách. Kdo někdy viděl, jak trpělivě vede děti při práci se dřevem, ví, že do toho dává stejnou péči jako do svých plastik.
„Mám dvě skupinky po deseti žáčcích a učím je řemeslo od zatloukání hřebíku, řezání a spojování dřeva. Už po roce mezi nimi bývají vidět potencionální řezbáři, někteří tady se mnou i vystavují,“ líčil pan Rudolf.
Výstava Všechny krásy dřeva
„Obrazy, plastiky, které jsou většinou zároveň i praktické, ve Vítkově přesně odrážejí to, kdo pan Rudolf je. Člověk, který si zachoval úctu ke starému řemeslu, ale nebojí se ho posunout dál. V každém kousku je kousek jeho příběhu. Jeho expozice je jako malý návrat k tomu, co je v nás zakořeněné. K ruční práci. K poctivosti. K lidem, kteří něco skutečně umí,“ zhodnotila jedna z návštěvnic. Podívat se na výstavu v kulturním domě v Odrách můžete ještě do 10. prosince.
