„Je vidět, že bavorská vláda dělá konkrétní kroky, jako výběr firmy pro odvoz odpadu. Jsem ale frustrovaná z toho, jak dlouho to vše trvá. Bavorský ministr životního prostředí před časem oznámil, že to bude do deseti týdnů. Dnes jsme už na dvojnásobku,“ uvedla starostka obce Barbora Šišková a dodala: „Odpad by měl opustit Česko zřejmě na přelomu srpna a září."

Společnost Roth International, od níž odpad pochází, je v insolvenci. Součástí nelegální skládky jsou i části letadel či větrných elektráren. Likvidaci tak převzaly německé úřady. Další odpad uložený v Horních Heršpicích na Brněnsku se bude likvidovat nezávisle na jiříkovském.

Firma Roth International odmítá, že by jednala protizákonně. V této souvislosti poukazuje na českého odběratele, který podle ní možná přivezl odpad do zařízení, která neměla příslušná povolení. Českým příjemcem odpadu z Roth International byla firma Piroplastik.

Areál v Jiříkově, kde je odpad bez povolení uložený, vlastní společnost Calves Group. Za obě české společnosti dříve vystupoval Stanislav Kraus, který dříve řekl, že skládku v Jiříkově co nejrychleji zlikvidují. Uvedl, že i české společnosti se staly obětí podvodu. Později se už k případu nechtěl vyjadřovat.

VIDEO: Strážníci v Ostravě překazili partě dělníků založit černou skládku.

Video Video se připravuje ... Strážníci v Ostravě překazili partě dělníků založit černou skládku. MP Ostrava