Chtějí druhou šanci a ty, co se vážně snaží, čekala dobrá motivace. Odsouzení z ostravské věznice Heřmanice vyběhli na Yellow Ribbon Run (běh Žluté stužky) ze zdejší brány úplně poprvé. Odměna v cíli? Vlastní rodina!

„Vy se snažíte, vy běžíte a my fandíme,“ řekla před startem běhu ředitelka projektu Gabriela Slováková. K asi 15členné skupině vybraných vězňů se přidali i zástupci soudů, vězeňské služby a dalších úřadů.

„Svět za mřížemi znám. Pro ty kluky jsem hrával ve věznicích s kapelou V sedě. Mám za to, že drtivá většina si zaslouží druhou šanci,“ řekl patron projektu Petr Čtvrtníček. Vzápětí osobně „závod“ odstartoval a sportovci vyběhli z brány věznice.

Prvně objal synka

Trasa dala zabrat, běželo se v úmorném vedru a dusnu. V cíli v Komenského sadech v centru Ostravy však vězně čekala sladká odměna. Objetí s dětmi, partnerkami či rodiči. „Tam běží táta, podívej, jak mu to sluší,“ hrdě hlásila synovi přibíhajícího odsouzeného jedna z žen.

Video Video se připravuje ... Vězni z Heřmanic si běželi pro objetí svých blízkých. Závod startoval Petr Čtvrtníček. Michal Charbulák

„Motivace byla obrovská, jsem rád, že vidím děti,“ řekl v cíli Láďa (32), otec dvou synů (11 a 2). Mladšího sice už v rámci návštěvy viděl, ale teď si ho poprvé vzal do náruče. Oba jsou mu důvodem, proč se do vězení, až z něj vyjde, už nevrátit.

Pavel „kroutí" 12 let za podvod

Také odsouzený Pavel C. (38) byl v cíli rád za setkání s rodinou, za to, že ve vedru doběhl, i za pozitivní atmosféru běhu. „Za tu akci jsem moc rád i proto, že je to vzkaz veřejnosti a předsudkům. Že jsme běželi se zaměstnanci věznice, soudu, že jsme byli schopni fungovat spolu,“ řekl Blesku.

Pavlovi C. udělil soud trest 12 a půl roku. Za mřížemi je už osm let. „Odsoudili mě za podvod. Trest stále těžce nesu. Mnozí vrahové jsou na tom líp. Ale snažím se dělat vše pro návrat. Díky nadstandardnímu výkonu trestu jsem směl párkrát přerušit trest a podívat se na pár dní domů. Díky tomu vztah s rodinou neutrpěl a já to psychicky zvládám,“ přiznal.

Rodina Pavla v cíli srdečně vítala. „Je to super akce, pro nás obzvlášť. Dcera moc fandila. Moc jsme se na setkání těšily,“ usmívaly se Pavlova partnerka Eva (45) s dcerou Valerií (10) a tchýní Evou. Už teď vyhlížejí případné podmínečné propuštění, o které Pavel bude žádat za dva měsíce.