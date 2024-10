„Jsem hrozně nervózní,“ přiznala nevěsta Monika Zejdová, nyní již Šotková. „S Michalem se známe už dlouho, žili jsme spolu skoro dva roky. Miluji ho. Napsal mi z vazby dopis s žádostí o ruku, překvapil mě. Nikdy předtím o svatbě nemluvil. Já na něj počkám, ať dostane trest jakkoliv dlouhý,“ svěřila se.

Michalovi Šotkovi hrozí uvěznění za drogové delikty. S novomanželkou chce ale začít nový život. „Nikoho jsem nemiloval tak jako Moniku. Svatbu beru jako začátek něčeho nového. Dělal jsem hrozné blbosti a už jich mám plné zuby. Chci žít slušně. Ale vím, že to půjde až za několik let,“ řekl smířeně.

Novomanžela Michala soud teprve čeká. Hrozí mu trest dva roky až 10 let. On sám doufá v maximálně pětiletý trest.

Najdou správnou cestu?

Nevěstu na obřad „načančaly“ ženichova maminka s babičkou. „Jsem za syna moc ráda. Monika je moc milá holka. Snad mu pomůže žít jiný život,“ doufá Michalova máma, jeho svědkyně.

Video Video se připravuje ... Ve Vazební věznici v Ostravě si Michal (34), který čeká na soud, vzal Moniku (35). Michal Charbulák

Místo svatebních koláčů, které by ve věznici neprošly, přítomným rozdávala bonboniéry. Monice šel za svědka známý. Veselce byla přítomna i sociální pracovnice.

„Je to výjimečná událost. Za 10 let mého působení jsem zažila tři svatby v ostravské vazební věznici,“ řekla Petra Kubná. „Motivace párů? Potřeba zázemí, vědomí, že se mají kam vrátit, podpora při výkonu trestu. Chtějí najít správnou cestu,“ dodala.

Svatební noc až po odsouzení

Jen co obřad skončil, musela novomanželka vazební věznici opustit. Spolu se svojí láskou se potkají během návštěvy nejdříve za 14 dní, strávit spolu budou moci maximálně 90 minut.

Na intimní schůzku „bez zrakové a sluchové kontroly v prostorách k tomu určených“ si počkají na Michalovo odsouzení, a to jim ji bude muset ještě schválit ředitel věznice. Na běžné návštěvy mají odsouzení nárok celkem v trvání tří hodin během kalendářního měsíce.

Starosta: Premiéra i pro mě!

Snoubence oddal starosta ostravského centrálního obvodu Petr Veselka. „Už jsem oddával na nejrůznějších místech, dnes jsem si nebyl jistý, co čekat. Ale atmosféra byla příjemná, lidé milí. Odmyslíme-li si to prostředí, byla to normální svatba. Novomanželům jsem popřál, ať je dnešní událost výkopem do lepšího života,“ řekl starosta.