Zbytečně se těšila na svatbu nevěsta, která si měla vzít vykuka (45) z Ostravy. Nepolepšitelný „čorkař“ si na živobytí vydělával vykrádáním autovysavačů a nepustilo ho to ani před veselkou. Obřad se nekonal, muž putoval za mříže!

Nastávajícímu ženichovi bylo jasné, že svatba něco stojí a do vykrádání mincovníků z benzínových vysavačů se pustil ve velkém. „Dokonce za jedinou noc se přesouval na různá místa Ostravy a vloupal se do vysavačů či mycích linek,“ popsala policistka Eva Michalíková. Policisté evidovali 10 vloupání.

Na kamerách poznali známou firmu s 30 záznamy v rejstříku! Chycen byl na autobusové zastávce.

„Peníze jsem měl na jídlo a svatbu, co mám před sebou,“ říkal muž na služebně. Kromě benzínek přiznal i vloupačku do jednoho apartmánu. Místo svatby putoval do vazby a hrozí mu až tři roky basy. Na veselku neušetřil a navíc způsobil škodu za takřka čtvrt milionu korun.