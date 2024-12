Podle informací webu polar.cz ihned po incidentu na místo dorazili záchranáři. Jejich úsilí udržet zraněnou při životě, bylo však marný. Bodné rány nožem byly příliš vážné.

Děsivý masakr v Plzni: Syn měl pobodat otce a zavraždit bratra!

K případu je zatím minimum informací. Policie o něm dosud neinformovala. Podle některých informací mohl být pachatel v době útoku pod vlivem drog. Bude se protozjišťovat, zda byl v době vraždy příčetný. Motiv vraždy zatím nebyl upřesněn.

„Alkoholik. Zku*vený feťáci, alespoň dvacet let by měl dostat. Nebyl to ten, který dělal vedoucího na dětských táborech? Asi ano, má to na svém profilu. K dětem bych ho nepustila," rozčiluje se na sociální síti jedna z žen. Další oponuje, že to není on.

