Vojenskému opravárenskému podniku (VOP) se již v mládí upsal Jaroslav Kubeša (68) z Nového Jičína a vydrželo mu to dodnes. I když by mohl být vyučený strojní zámečník už pět let v penzi, je podniku dál věrný – celých 53 let! Jeho život ale naplňuje i pomoc druhým…

Jaroslav Kubeša chtěl být strojním zámečníkem, vyučil se jím a je jím ve státním podniku stále. „Učil jsem se přímo pro VOP. Závěrečnou zkoušku jsem složil 26. června 1974 s vyznamenáním. To už jsem do podniku od 15 let docházel na praxi. Týden byla škola, týden se dělalo na motorech tanků,“ říká k začátkům více než padesátileté kariéry Kubeša.

Téměř celou dobu byl automechanikem v motorárně a celých 45 let ho to bavilo. „Motory tanků jsme zde rozebírali, opravovali a i skládali. Později se podnik přeorientoval také na civilní vozidla,“ vzpomíná na historii státního podniku strojní zámečník.

Pracoval i pod palbou

Několikrát jej vyslali na zahraniční mise. Do Afghánistánu vyjel v letech 1984 a 1985. „Starali se o nás báječně. Ale byla tam válka, jednou vletěla kulka až do našeho pokoje. Večer jsme pili pivo na zápraží a nad hlavami bzučely kaťuše,“ vzpomínal Kubeša. O deset let později vyjel i do Thajska.

„Podnik pro mě vždy byl a je v životě důležitý. Proto tu jsem ještě teď, když bych mohl být v penzi. Ale dívat se z okna ven z paneláku by mě určitě nebavilo. Kariéru končím tam, kde jsem začínal,“ směje se nestor závodu.

Daroval krev i domov

Jaroslav Kubeša je i oceňovaným dárcem krve. Na křeslo v odběrové místnosti se posadil už 444 krát! „Chodil jsem darovat od vojny, vždy bezplatně. Co 14 dnů jsem chodil, ročně jsem míval i 25 odběrů a nedělal jsem to nikdy pro peníze, ale pro záchranu lidských životů,“ vyznal se Jaroslav Kubeša.

S manželkou Lenkou (64) vychoval dceru (32) a syna (35). Když odrostli, dali společně domov dalším deseti dětem v pěstounské péči!