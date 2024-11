Rodině slouží už osm let sedmimístný minivan. „Auto je však staré už 14 let. Několikrát už jsme ho museli nechat opravit, včetně výměny motoru. Na začátku prosince nás čeká technická. Pokud neprojdeme, což je pravděpodobné, nevím, co dál. Nechci odříznout dceru od světa,“ smutní Jana Michalczyková.

S manželem Rostislavem (50) Adélu vozívají přes celé město z jihu na sever do Slezské Ostravy do školy se speciální třídou. K neurologovi jezdívají až do Opavy. „Cestování MHD nezvládnu, vozík má 35 kg, Adélka 25 kg,“ krčí rameny dívčina máma s tím, že táta stolař dělá, co může, ať rodinu uživí.

Všichni se nevejdou

Sedmičlenná rodina z panelákového bytu v autě nikdy nejela spolu. Půl vozu zabere Adélin vozík. Chtějí-li na výlet, musí přijet s dalším autem děda. „Adélka je na svůj věk vysoká. Má nárok na ještě větší vozík, ale ten my prostě do auta nedáme. Auto jsme pořídili, když jí bylo pět,“ hlesla paní Jana.

Adélka proto nutně potřebuje cestovat větším autem s bezbariérovou úpravou, tedy nájezdovou plošinou.

Proto maminka založila sbírku na nové auto. „Nikdy jsem nikoho o nic nežádala. Vím, že hodně lidí má starosti po povodních. Ale situace je pro nás už zlá. Pro dceru musím zkusit všechno,“ dodala. Odpovídající auto pro Adélku stojí kolem 1 200 000 korun. Pokud úřady vyhoví žádosti o příspěvek, stále bude rodině mnoho peněz chybět.

Péče 24 hodin denně

Adélka se narodila s tělesným i mentálním postižením, přesto svému okolí téměř vše rozumí a částečně i zvládá komunikovat. Má dětskou mozkovou obrnu, trpí epilepsií. Hýbe jen levou rukou, se kterou se snaží dělat vše, co jí postižení dovolí. Často je nemocná, i běžné nachlazení u ní přerůstá v zápal plic nebo těžký průběh virózy. Na péči rodičů je odkázána 24 hodin denně, a to úplně ve všem.

Adélka do školy jezdí moc ráda, miluje být mezi lidmi. Však je také zvyklá na početnou rodinu. Má ještě starší sestru Valentýnku (16), a tři mladší Viki (10), Barču (5) a mrňouse Annu Marii (1). Muž Jany Michalczykové Rostislav si však dle jejích slov ženskou „přesilu“ hýčká.

VIDEO: Zemřel Paul Alexander, který přes 70 let žil ve speciálním mechanickém zařízení, aby mohl dýchat. (březen 2024)

Video Video se připravuje ... Zemřel Paul Alexander, který přes 70 let žil ve speciálním mechanickém zařízení, aby mohl dýchat. TikTok