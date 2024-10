Mladík narozený v Havířově dlouhá léta vyrůstal v Německu. Nyní je zpátky v Česku a učí se na elektrikáře. Před časem konvertoval k islámu a změnil si své křestní jméno. „To původní neznají ani moji kamarádi,“ řekl.

Nenapadlo ho nic lepšího, než na sebe na sociálních sítích upozornit sdílenými videi krvavé propagandy teroristické organizace Islámský stát (ISIS). Vyvěšoval je tam nejméně rok. Dostal se do hledáčku policie a nakonec stanul před soudem.

Vězení se vyhnul

„Byla to ode mě blbost. Mrzí mě to, nedošlo mi, jak to lidi čtou, vnímal jsem jen rostoucí počet lajků, neřešil jsem dopad toho, co píšu,“ hájil se mladík.

Soud přihlédl k jeho lítosti, doznání i spolupráci s policií. Také zohlednil jeho zázemí a motivaci dokončit školu až k maturitě. Schválil proto sjednanou dohodu o vině a trestu tři roky v pětileté podmínce.

Za veřejnou podporu a propagaci terorismu mu přitom hrozilo 5 až 15 let! Mladík se také musí pravidelně hlásit u probačního úředníka.

