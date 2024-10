Beran

Zatoužíte po designové změně interiéru domácnosti, jen vás to může přijít draho. Pořiďte si pouze doplňky a dekorace, které upotřebíte. Ostatní věci by se vám po místnostech válely a zabíraly místo. Nehledě na to, že jde o vyhozené peníze, které byste jinak ušetřili.