Hostinec Pavel (50) a Hana (35) Janešíkovi před pár lety koupili a postupně opravují. „Bylo to loni na jaře. Venku pršelo, tak jsem šel zkontrolovat, kde nám to kape, a všiml jsem si, že mezi střešními latěmi visí nitky. Tam něco bude,“ řekl si muž.

Jelikož měla jeho žena následující den narozeniny, rozhodl se, že jí objevení pokladu dá jako originální dárek. Povedlo se! Po zvednutí několika desek oslavenkyně vytáhla ven kufry s oblečením, botami, dokumenty, ale i konve s válečným škvařeným sádlem.

Málem skončil na skládce

„Taky bankovky. Ty jsme si nechali zarámovat na památku. I když jsme se spolu s našimi hosty pokladem pobavili a byla to dobrodružná chvilka, pak jsme ho chtěli odvést na skládku,“ uvedl pan Pavel.

Naštěstí to neudělali! Na doporučení správce místního zámku ho odvezli do krnovského muzea, které nechalo věci zrestaurovat a vystavuje je až do konce března v Flemmichově vile.

"Choulostivé" materiály

Nálezci si myslí, že když pod střechu Němci věci ukrývali, určitě se domnívali, že se za chvíli vrátí. „Jinak by tam nedávali sádlo,“ uvedli s tím, že ochutnat si ho netroufli.

Mnohé dokumenty sudetského pokladu jsou vyloženě choulostivé. Jde o stranické legitimace nacistů, vkladní knížky nebo fotografie mužů v uniformách SS.

