O práci se jich v současnosti možná hlásí víc než Čechů, přestože se do ní často nemají jak dostat. Polští pracovníci z fabrik na Opavsku, jako je třeba výrobna plastových dílů v Chuchelné, si dopravu musí organizovat sami. Utvořené skupinky pak mají společné směny nejen v práci, ale i při řízení auta.

„Já jezdím už osm let. Na začátku sám, pak ve dvou a teď poslední roky jsme čtyři. Každý jsme odjinud, musíme naše bydliště objezdit a navzájem se do auta ponabírat. Jako řidiči se střídáme po týdnu. Každý má jiné auto, spotřebu, jinde bydlí. Pak se mezi sebou vyúčtujeme,“ říká Daniel Ternka (40) ze 4 km od Chuchelné vzdálených Krzanowic.

Město je od továrny PF Plasty v Chuchelné z polských měst či obcí nejblíž. Chodit denně pěšky pro Daniela Ternku není reálné a autobusová doprava sem z Polska neexistuje. „Jak naše skupina do práce přijede, tak spolu pracuje a zas odjede,“ dodal Ternka.

Bez nich jsou nahraní

Ve fabrice se Polákům vycházejí vstříc, jak jen to jde. Potřebné počty zaměstnanců jim Češi nenaplní. Není u nich aktuálně valný zájem. I přesto, že doprava do Chuchelné je v rámci Opavska dobrá.

„Máme 200 zaměstnanců, z toho téměř třetina jsou pracovníci z Polska. Všichni jezdí autem. Domluví se mezi sebou, my se jim za to snažíme uzpůsobit směny,“ uvedla personální manažerka firmy PF Plasty Jana Haubeltová.

Pokud by polská posádka na směnu třeba kvůli poruše auta nedojela, byl by problém. „Je to ztráta čtyř lidí. Snažíme se je sem dostat, neobejdeme se bez nich,“ dodala personalistka s tím, že podobný problém zdaleka neřeší v polském příhraničí sami.

