„Zprvu fungovalo mobilní spojení špatně, informace se šířily i stylem »jedna bába povídala«. Lidé, kteří měli zdravotní problém, za mnou chodili třeba do hasičárny, když se doslechli, že tam jsem. Snažil jsem se jako vedoucí lékař koordinovat nás všechny tam, kde bylo nejvíc třeba,“ popsal Ondřej Němec.

On sám létal od zásahu k zásahu záchranářským vrtulníkem, jindy kličkoval mezi zaplavenými úseky silnic sanitkou. „Z nemocnice v Krnově jsme vozili pacienty do Opavy či Bruntálu, kde ještě fungovali. Jednu pacientku jsme z Krnova odvezli 10 minut předtím, než se tam, kde byla, nahrnula voda,“ řekl.

V úterý lékař stihl ošetřit pacienty i v soukromé ordinaci v Krnově a neodpočinul si ani večer po službě. „Šel jsem kolem kláštera minoritů a viděl, jak to tam vypadá. No, nedalo mi to. Nasadil jsem gumáky a šel jsem pomoci,“ uzavřel lékař, pro něhož je pomoc druhým nejen prací, ale i posláním.

VIDEO: Opava pod vodou: Takhle ji zasáhly povodně 2024 (15.9.2024)

