Do Bohumína přijel nečekaně prezident Petr Pavel. Město je po povodní bez elektřiny. Moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO) požádal armádu právě o pomoc při zajištění elektrického vedení a s postavením tří mostů v oblasti Města Albrechtic a Holčovic na Bruntálsku. Na pomoc přijeli i hasiči z jihomoravského kraji, nasazeni jsou i vězni.

„Cestu předem neavizoval, aby nezatěžoval záchranné složky, které v regionech zasahují. Navíc cestuje bez oficiálního doprovodu. Návštěva nemá konkrétní plán, na doporučení místních starostů a samospráv objíždí místa postižená povodní především na Moravě a ve Slezsku,“ uvedl mluvčí prezidenta Vojtěch Šeliga.

Ředitelství silnic a dálnic by ve středu mělo také pustit do Ostravy osobní dopravu po dálnici D1, odklon přes D48 bude nadále určený pro kamiony do Polska.

Nutná armáda i s technikou

Bohumín, Krnov, Opava jsou jedny z nejpostiženějších měst v republice. V Krnově se intenzivně pracuje na rozvodech vysokého i nízkého napětí. „Zprovozňují se linie elektrického napětí tam, kde je to bezpečné,“ řekl hejtman. Obdobná situace je v Bohumíně, kde voda zatopila rozvodnu. Tam se ČEZu daří připojit odběratele z jiných rozvoden.

„Dnes (středa) požádám Armádu České republiky o pomoc při zajištění elektrického vedení mezi Krnovem a Vrbnem pod Pradědem. Situace je tam taková, že bude potřeba armády i s technikou, aby se pracovníci ČEZu do těch oblastí dostali a byli schopni vedení zprovoznit,“ řekl Bělica.

Okrajové části napojí

„V Bohumíně, Opavě a Krnově, kde máme zatopené rozvodny, bychom dnes měli zahájit dodávky elektřiny zejména v okrajových částech města, kam se dostaneme vedením z okolí. Zároveň jsme se fyzicky dostali do všech rozvoden, začínáme pracovat na jejich čištění a opravách a v dohledné době by mohly začít alespoň částečně zajišťovat dodávky proudu pro první obyvatele těchto měst,“ uvedl mluvčí energetiků Vladislav Sobol.

