Panna

Vyhněte se kritizování partnera, jinak vám to přijde draho. Nedělejte si z toho legraci, protože má miláček jen jedny nervy. Kvůli malichernostem si zničíte jinak pohodový vztah. Nakonec by to odnesly stejně jen děti, což by vás neskutečně mrzelo.