Jak větrný kohout stál čtyři hodiny na střeše rodinného domu v Mikulčicích téměř kompletně nahý muž (43). Proč, to je zatím záhadou. Jedním z vysvětlení by mohlo být, že byl pod vlivem omamných látek.

Naháč vylezl na střechu cizího rodinného domu v neděli přibližně v sedm hodin ráno. Vyburcoval tím obyvatele domu, které vyděsil zvuk střešních tašek, po kterých se škrábal. Měli obavu, zda se na vesnici opět neřítí nějaká větrná smršť.



Odmítal mluvit

Když se podívali na střechu, uviděli tam muže středního věku, který měl na sobě jen zástěru. Zavolali proto policii. „Na místo jsme vyslali zásahovou jednotku včetně vyjednávače,“ uvedl mluvčí policie Bohumil Malášek.

Na místo přijeli i hasiči s vysokozdvižnou plošinou. Muž ale odmítal jakoukoliv komunikaci. Nebylo bezpečné se k němu přiblížit. „Větrný kohout“ si dal říct až po dlouhých čtyřech hodinách, tedy hodinu před polednem. „Slezl ze střechy sám,“ upřesnil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.



Podezření na drogy

Muže si hned převzali záchranáři. „Ošetřeli jsme ho na místě. Bylo tam podezření na intoxikaci návykovými látkami. K další péči jsme ho převezli do hodonínské nemocnice,“ sdělila mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Na sociálních sítích se mezitím rozvýřila diskuse, co asi mohlo muže k extempore přimět. Podle jedné z verzí mu měl někdo nasypat nějakou návykovou látku do pití. To v současné době nelze potvrdit, ani vyvrátit.



