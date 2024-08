Podle pedagožek sledujících hašení a ženy z pojišťovny může údajně za zničení kusu historie města stěhování servrovny. „Na obchodce ji při tom dali na prodlužovačky a tam to chytlo,“ uvedly. Na akademii se právě přes léto rekonstruuje elektroinstalace.

Zoufalý ředitel i pedagogové

„Všechno je pryč, učebnice, pomůcky, materiály, nové učebny, robotika, to si nikdo neumí představit, desítky let práce pedagogů a hlavně našeho ředitele. Durch proteklé a kdo ví, kde všude to prohořelo, kde se to zhroutilo a co ještě řekne statik,“ uvedla učitelka Martina Recmanová.

Nikdo si zatím netroufá odhadnout, kde by se děti i studenti mohli učit, kam půjdou kantorky do práce. Na řediteli základní školy Marcelu Žebrokovi je vidět čiré zoufalství, zachránil z budovy jednu krabici s účetnictvím a notebook…

Zničené obě školy

„Hasičům komplikovalo a stále komplikuje zásah složité konstrukční řešení škol,“ sdělila jejich mluvčí Kamila Langerová. Byl dokonce vyhlášený 3. stupeň požárního poplachu.

Podle ní zasahuje po vystřídání hasičů momentálně 12 jednotek hasičů. „Přivolaný statik posoudil současný stav obou budov a doporučil režimová opatření v pohybu hasičů v obou budovách,“ dodala. Naštěstí nebyl při požáru nikdo zraněný.

Škody na budově obchodní akademie, kde shořela střecha a kvůli hašení je proteklá celá budovy, a na objektu základky, kde stále probíhá zásah, si nikdo zatím netroufá odhadnout…