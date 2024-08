Beran

Pokud se dnes dostanete do konfliktu, neřešte ho do hloubky. Sice to není pravděpodobné, ale setkání se špatně naladěným člověkem zamíchá kartami. Nepleťte se ani do problémů, které se vám přímo netýkají a volné chvíle věnujte milovaným dětem.