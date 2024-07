Nemoc přepadla milujícího tátu Stellinky (7), Zorinky (5) a Medíka (3) naprosto nečekaně. „Za 10 let co ho znám, nebral žádné léky ani antibiotika. Jenže poslední měsíce jakoby to nebyl on. Náladový, bez energie, ztrácel barvu, dostal akutní zánět uzlin,“ líčila Markova žena Romana.

Marek je navíc velký sportovec, bývalým úspěšným florbalista. Hrál extraligu za Vítkovice a působil i v druholigovém Chomutově.

Marek stihl ještě zajet s rodinou k moři, kde, jak doufal, se mu navrátí zdraví a kondice. Jenže opak byl pravdou. „Před domem to s ním seklo na zem. Volala jsem rychlou...“ popsala manželka.

Diagnóza? Těžká aplastická anémie! Kostní dřeň přestala vyrábět krvinky a krevní destičky...

Temno, pak naděje

Rodina hledala vhodného dárce kostní dřeně s absolutní shodou 10z10 u tzv. HLA antigenů. „Odběr Márova bráchy bohužel nedopadl,“ hlesla Romana Mimrová. Na obzoru nebyli ani další dárci. Nebyla absolutní shoda, což je riziko komplikací. Po temném období ale konečně přišly dobré zprávy.

Nejprve finanční starosti zahnala úspěšná sbírka u nadace Donio a pojišťovna schválila transplantaci. „Také se objevil dárce až z Ameriky. Počkáme pár týdnů, zda bude shoda 10z10 stále v dobré kondici a zachrání Márovi život. Držte vše, co máte. Bojíme se radovat předčasně,“ uzavřela Romana Mimrová.

Sbírku naplnili za pět hodin!

Vzhledem k tomu, že Marek Mimra je OSVČ a síly a finance vrhl na léčení, ocitla se rodina ve finančních těžkostech. Ve sbírce na platformě Donio dosáhli cílové částky 200 tisíc korun za pouhých pět hodin a poté se dostala až půlmilionu!

„Ten nával vděčnosti, pokory a lásky nejde popsat slovy,“ reagovala dojatě manželka Romana.

Můžete pomoci kdekoli

Na váhavce ohledně darování kostní dřeně má manželka Marka Mimry velkou prosbu. „Kdo stále odkládá a může, prosím, staňte se dárci. Na darujzivot.cz se dočtete veškeré bližší informace. Můžete tak pomoci komukoliv na světě,“ apeluje Romana Mimrová.

Nefungují kmenové buňky

Aplastická anémie neboli dřeňový útlum je chudokrevnost, u které se netvoří červené krvinky, bílé krvinky i krevní destičky. To je způsobeno poruchou kmenové (mateřské) buňky, která vytváří všechny tři druhy krvinek. Tento stav lze léčit pouze transplantací kostní dřeně od shodného dárce.

Co musíte splňovat?

* věk 18 až 35 let

* dobrý zdravotní stav

* žádné závažné onemocnění v minulosti

* bez trvalého užívání léků

* váha vyšší než 50 kg

* zdravotní pojištění v ČR

