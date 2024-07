Srážka dvou tramvají v úterý ráno výrazně komplikuje veřejnou dopravu v Ostravě. Tramvaje nejezdí z centra města směrem do Vítkovic ani do nejlidnatějšího obvodu Ostrava-Jih. Nehoda se ale naštěstí obešla bez zranění.

Situace pro cestující v Ostravě je nyní o to složitější, že už několik týdnů kvůli modernizaci tramvajové trati v ulici 28. října nejezdí tramvaje ani přes Mariánské Hory.

Tramvaje do sebe narazily zezadu. Obě soupravy vykolejily. Zasahují tam hasiči.

Sražený chodec

Dopravní podnik Ostrava (DPO) nasadil z vítkovického Mírového náměstí do centra k Elektře a zpět náhradní autobusovou dopravu. „Tramvaje v centru města jsou odkloněny na Hranečník. Tramvaje jedoucí do centra města z Jihu jsou odkloněny na Nádraží Vítkovice, respektive dále na Mírové a Mariánské náměstí. Tramvaje z Poruby jsou odkloněny na Jih, respektive linka 9 okruhem přes Mírové a Mariánské náměstí zpět do Poruby,“ uvedl DPO.

Aby dopravních komplikací nebylo málo, v Porubě u zastávky Telekomunikační škola je sražený chodec. I tam je zastavena doprava a zasahují záchranáři.

