Za pětikačku dnes nekoupíte ani dva rohlíky. Knihu vyřazenou z bohumínské knihovny šlo ve středu na náměstí v centru města. Bibliotékáři vyskládali své čtivo na stoly ve stanech, a lidé se už od rána začali rojit doslova jako vosy na bonbony.

„Největší zájem o čtení je ze strany starších žen a i mužů. Baží po detektivkách, hlavně těch norských, po milostných románech, na dračku jdou thrillery,“ říká brigádnice knihovny a studentka sociologie na Ostravské univerzitě Tereza Mirgová (21).

Tygři lepší než mobil

Přehled má více než skvělý, na brigádu chodívá i do knihkupectví. „Děti a mládež čtou dnes méně, je to i kvůli mobilům, které mají neustále v ruce,“ přemítá studentka. Potěšilo ji, že o veřejný antikvariát měli zájem starší i mladší generace.

„Našla jsem tu do sbírky další pokračování knížek o Klubu tygrů. Jsou o dětech, které mají takový tajný detektivní klub. Je to dobrá zábava, to já čtu knížky raději, než koukat do telefonu,“ uvedla s vybraným čtivem školačka Elen (11) z Dolní Lutyně.

Opodál nakládala na kočárek pohádkové knížky a ty o zvířátkách pro svoje potomky Ríšu (2) a Sašku (3) maminka Veronika (31): „Čteme si každý večer, na ty společné knížky vždycky těšíme. Vybrali jsme už i nějaký dáreček pro babičku,“ usmívala se.

Starší generaci zastupovala čtenářka Ivana (70). „K dlouhým letním večerům patří nějaké lehké témata, odlehčený žánr, aby člověk chvíli vypnul. Takové knížečky jsem tu dnes při veřejném antikvariátu pro sebe našla,“ těšilo někdejší ošetřovatelku.

Bohumínští knihovníci hodlají ve veřejných akcích zaměřených na vzdělávání i k pobavení čtenářů dál pokračovat.

