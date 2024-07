Dováděl s kamarády, někteří byli na paddelboardu. Když za nimi plaval, náhle se ponořil pod hladinu a ztratil se. Tak popisují svědci tragické neštěstí. Chlapcovo tělo se svědkům podařilo ve vodě najít a vytáhnout na břeh, kde jej začali oživovat.

„U tonoucího byla po vytažení zahájena okamžitá resuscitace. Následně byl napojen na přístroje a za kontinuální resuscitace ve stavu selhání všech základních životních funkcí přepraven do ostravské fakultní nemocnice,“ uvedl mluvčí záchranky Lukáš Humpl.

Bohužel později přišla ze špitálu smutná zpráva, mladík svůj boj o život prohrál.

Eugenie s Tiborem se utopili v lomu v Rudníku: Dojemná slova maminky!

Řidič hasiče asi neslyšel

Na pomoc k jezeru okamžitě vyrazili i hasiči s vozíkem, na kterém měli člun. Jeli se zapnutými majáky, při projíždění křižovatky ulic U Dráhy a Rolnická do nich ale narazil Volkswagen Passat.

„Jeli se zapnutými majáky. Řidič (22) narazil přední částí osobního vozidla do pravého boku přívěsu. Pravděpodobně sirénu neslyšel, vjel do křižovatky na zelenou a narazil do vozíku s člunem. Ke zranění osob nedošlo, dechové zkoušky u obou řidičů byly negativní. Celková škoda byla odhadnuta na 820 tisíc korun,“ uvedl mluvčí policie René Černohorský.

Hasiči vozík odpojili, nechali jej na místě a pokračovali k jezeru. „Tam dorazili už v době, kdy byl chlapec nějakou dobu na břehu a dostával první pomoc,“ dodal mluvčí. Policisté prošetřují okolnosti neštěstí na jezeře i dopravní nehody a hledají svědky.

VIDEO: Jak zvládnout první pomoc?

Video Video se připravuje ... Ty to zvládneš - projekt, který učí, jak zvládnout první pomoc Maminka.cz, Supermamy.cz/Youtube