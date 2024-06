Patří k nim kaplan Oleg Tkačenko, který od počátku války působí jako pekař a humanitární pracovník v rodném kraji na východní Ukrajině, Ivo Dokoupil z Real Help a redaktor rozhlasu Martin Dorazín. Všichni ve frontových městečkách pomáhají.

„Místní jsou psychicky i fyzicky zlomení a sami už nemají sílu něco podnikat. Navíc cesty pro evakuaci jsou ve značně poničeném terénu často odříznuty. Uprostřed této hrůzy se ženy, děti i staří lidé ocitli v zóně zásahu nepřátelských letadel a dělostřelectva,“ líčili shodně.

Nové centrum i pro zvířata

Výtěžek ze sbírky bude sloužit na vybudování centra, které by pro ně sloužilo jako přestupní stanice a mohla by tam být i zvířata. „Abychom tyto lidi přesvědčili, musí nám důvěřovat a vědět, že je odvezeme do dobrých podmínek, kde se vzpamatují, než si najdou ubytování,“ dodal Dokoupil. Sbírka je na webu donio.cz

„Oni prostě tu krávu, psa a kočku neopustí a budou tam sedět, dokud je nezabijí. Ostatně stává se to téměř denně. Někdo odejde na nákup, už se nevrátí, někdo si jde zakouřit ven a trefí ho střepina. Být přes den venku, je kvůli dronům hra se smrtí. Proto se i mrtví pohřbívají podél domů či na zahrádkách,“ zmínil Dorazín.

Že dobrovolníci důvěru těchto lidí už víceméně mají, svědčí fakt, že jim svěřují svoje bankovní karty, aby jim ve městech vybrali peníze. I tento výlet je velké riziko. „K dronům přibyly letecké bomby. Opravdu někdy stačí vystrčit nos a je konec,“ potvrdili organizátoři sbírky.

Bez krytu to nejde

„Když chceme postavit centrum pro evakuované z unimobuněk, musí být povinně jeho součástí také betonový kryt a ten je na tom nejdražší,“ vysvětlil Dokoupil, proč je potřeba částka téměř osm milionů korun.

K dispozici by evakuovaným byla také tělocvična, kousek pozemku na pěstování, skleník a minifarma, aby si zvykli zase fungovat tak nějak normálně.

Podle Dokoupila i Dorazína se situace postupem času změnila i ohledně humanitární pomoci. Jednak snaha pomáhat zeslábla a jednak začala na hranicích bujet korupce.

„Složitě vyřizujete papíry pro kamion s potravinami, přijedete na hranice a ukrajinský celník řekne, že tento papír platil včera, a dnes platí jiný. Přestože ví, co a kam vezeme, prostě se k tomu staví v duchu, a co z toho budu mít já. Z principu úplatky nedáváme, a tak to máme o hodně těžší,“ popsali s tím, že dříve to tak nebylo.

VIDEO: Bráníme se již 500 dní. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zveřejnil video z osvobozeného Hadího ostrova. (8.7.2023)

